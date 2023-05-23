مناقشة مجموعة عادل عصمت أيام عادية نهاية الشهر الجاري بالمعادي

تنظم الكتب خان للنشر ندوة لمناقشة أحدث المجموعات القصصية للكاتب عادل عصمت "أيام عادية" يوم الأربعاء 31 من مايو الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء بمقر الكتب خان بالمعادى.

يقدم لنا عادل عصمت في مجموعته القصصية "أيام عادية" حكايات عن الناس وحياتهم، بقدرات تصويرية تجعل القراء سُمّار ليل حول حطب مشتعل، زادُهم الخيال والدفء وتلك التفاصيل الحميمة التي تقف درعًا أمام الوحدة القاتلة في سرد يرتكز على رصد المفارقات، من قبيل الراحل الذي لم يغب وجهه والمقيم الغائب، والغالي الذي صار رخيصا والعادي الذي تبين أنه أغلى من الذهب.

في "أيام عادية" نحن بصدد لقاءات أليفة مع أسماء شوارع وأشخاص وديكورات من مختلف البيئات المصريةً، كما ندخل عوالم منسية بين ردهات المكتبات العامة وأفراح الريف الصاخبة المعبأة بأجواء العوالم والدخان. وتتمتع شخوص عادل عصمت دائمًا بزخم كبير من التفاصيل الثرية، تتجسد لخيال القارئ ملامسةً ذكريات عاشها بنفسه. لترسم عناصر السرد معًا لوحة عميقة للرغبات والآمال والأحلام والعثرات، تتساوى فيها المرأة والرجل في القدرة على الحلم والمسؤولية. فتتجلى مواطن الضعف بعد قوة، القوة بعد ضعف، وتتسلل فيها التفاصيل من مخازن الذاكرة لتربط الماضي بالحاضر في فعل الصيرورة الدائم والمعبر عن جوهر الحياة.

عادل عصمت: كاتب وروائي مصري صدرت له العديد من الأعمال الروائية؛ جنازة السيدة البيضاء، الوصايا، صوت الغراب، حالات ريم، حكايات يوسف تادرس، أيام النوافذ الزرقاء، حياة مستقرة، الرجل العاري، هاجس موت. و صدر له كتاب مخاوف نهاية العمر وكتاب قصاصات – قصص قصيرة. وكتاب ناس وأماكن. حصل عادل عصمت على جائزة الدولة التشجيعية في 2011 عن رواية أيام النوافذ الزرقاء وجائزة نجيب محفوظ في الآداب المقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية في 2016 عن رواية حكايات يوسف تادرس ووصلت رواية الوصايا إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2019 وحصل على جائزة ساويرس – كبار الكتاب عن رواية الوصايا في 2020 وترجمت بعض من أعماله إلى الإنجليزية والصربية والصينية والأسبانية