نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والي..تفاصيل

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين تبرأها من أفعال الفنانة التشكيلية غادة والي، وذلك بعد الأزمة الأخيرة مع الفنان الروسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة بيانًا قالت فيه:" تؤكد نقابة الفنانين التشكيليين بأن السيدة غادة والي ليست عضوًا لديها وتسأل وحدها عما ينسب اليها من افعال".

كشفت مصممة الجرافيك غادة والى موقف الجميع منها عقب اتهام فنان روسي لها بسرقة لوحاته وتنفيذها جداريات علي محطات المترو.

وأضافت غادة والي، خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنها لم تجد من يدافع عنها في تلك الأزمة، معقبة: "كنت بتشتم بأهلي علي السوشيال ميديا وبطلت أتابعها".

ونفت غادة والي شائعات حصولها على مبالغ بالملايين جراء تصميمات محطات المترو، معقبة: "كل ما حصلت عليه مقابل التصميمات 77 ألف جنيه عن إجمالى الرسومات فى كل محطات المترو".

وأضافت غادة والي أنها لم تنقل لوحات الفنان الروسي، وما حدث تشابه في التصميمات لأن رسوماتها ورسومات الفنان الروسي مستوحاة من المقابر الفرعونية.