المُصممة غادة والي: لا تربطني صلة قرابة بأى مسئول.. وأعمل دون واسطة|فيديو

قالت مُصممة الجرافيك غادة والى، صاحبة أزمة تصميمات محطة مترو كلية البنات، أن صمتها لمدة سنة عن اتهامات الفنان الروسى فسّرها البعض أن الفنان صادق.

وأضافت غادة والى، خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن حالتها الصحية لم تكن تسمح لها بالرد معقبة: "كانت ظروف ولادة تتبعها مشاكل".

صلة قرابة

وأكدت غادة والى، أنها لا تربطها أي صلة قرابة بأي مسئول بالحكومة، معقبة: "بشتغل من غير واسطة ومعظم حياتى بره مصر".

وتابعت المصممة غادة والى، أنها ليست هاوية وتعمل فى مجال التصميمات منذ 15 عامًا، وعملت على العديد من المشاريع الكبرى .

