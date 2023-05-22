ننشر أسماء المرشحين لجائزة الدولة للتفوق بالأعلى للثقافة

ضمت القائمة القصيرة لجائزة الدولة للتفوق في فروعها الثلاثة" الآداب – الفنون – العلوم الاجتماعية" مجموعة من الأسماء الهامة وسيتم اختيار مرشحين اثنين من أصل 4 فى كل فرع، عدا فرع العلوم الاجتماعية يتم اختيار ثلاثة مرشحين، لينال الجائزة لعام 2023.

ونرصد أسماء المرشحين لجوائز الدولة للتفوق:

فرع الفنون

المخرج أحمد إسماعيل،

د. رانيا يحيى

السيناريست عمرو سمير عاطف.

الفنان فتحى عفيفى

فرع الآداب

القاص والروائى حسن عبد الموجود

الشاعر والناقد فتحى عبد السميع

الروائى محمد إبراهيم طه

الراحل الدكتور مصطفى سليم

العلوم الاجتماعية

الدكتور أحمد رجب

الدكتور السيد سليمان

الدكتور حسن سلامة

الدكتور خلف الميرى

الدكتور محمد المنسى

الدكتورة هناء الجوهرى

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لهذا العام، وذلك في اجتماعه السنوي المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، المزمع انعقاده يوم 30 مايو الجاري، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بقاعة المجلس بمقر المجلس الأعلى للثقافة.