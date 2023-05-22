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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

هانم الشربيني: تراث أحمد زكي يستحق تسليط الضوء عليه| خاص

صدى البلد

أعلنت الكاتبة هانم الشربيني ، مؤخرًا إصدار مشروعها التوثيقي الثاني عن أحمد زكي بعنوان «كلمات ليست كالكلمات» وهو ثاني إصدار لها خاص بالفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت هانم الشربيني، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لدي مشروع كامل عن الفنان الراحل أحمد  زكي، وهو يرتكز عن علاقة أحمد  زكي بمصر وعلاقته بالمشاريع الذي قام بها، مثل علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك علاقته بالسادات، فأنا منذ سنوات أعمل على فكرة تراث أحمد زكي و فكرة توثيقه.

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تراث أحمد زكي 


واستطردت الشربيني: اخترت  الفنان أحمد زكي بسبب أنني قد قمت بالحملة الصحفية التي نددت بضياع مقتنيات أحمد زكي منذ اللحظة الأولى، وكنت أظن أنني سأقوم بموضوع صحفي واحد عنه وكأنه ذكرى، ولكن عندما زرت محل إقامته في المهندسين وجدت خلال تصويري لمنزله ملفات هامة؛ لذلك أدركت أن  تراث أحمد زكي كبير ويستحق الالتفات له وخاصة أن أحمد زكي كان لديه شركة إنتاج فقام بشراء العديد من السناريوهات المجهولة ولديه مشاريع مجهولة كثيرة، فأظن أن ذلك مفيد للمتخصصين في السينما وحتى للجمهور.

وأكملت: أنا لا أعمل على المضمون الخاص بالأفلام أو المضمون الفني المتاح عبر الشاشة، ولكني أعمل على كواليس ومراسلات وأوراق بدأت في المشروع الأول لي وهو كتاب أوراق أحمد زكي الصادر عن دار كلمة.

غلاف كتاب هانم الشربيني 

مشروع أحمد زكي.. تاريخ يعاد اكتشافه

وأضافت: يرتكز المشروع الثاني على قصص إنسانية من عالم أحمد زكي تركز على مواقفه المختلفة، وعلى أفكاره ورؤيته الإنسانية ومواقفه الحياتية، سواء من زوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد أو ابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وبالنسبة لي هو تاريخ  فأنا مهتمة بالجانب الأدبي والثقافي؛ لذلك أنا مهتمة بإعادة اكتشاف تاريخه». 

وأنهت حديثها: أحاول إيصال  فكرة المحافظة على تراث أحمد زكي، لأن المكتبة العربية فقيرة جدًا بالنسبة لكتاباته رغم أنه نجم كبير، بل ويشكل مدرسة خاصة في السينما المصرية، وأحاول استكمال هذا المشروع حتى يكون ذاكرة حية عنه.

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