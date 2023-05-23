عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سيرة بني زوال والهانم على مسارح سوهاج والوادي.. العرض مستمر

صدى البلد

استمرت عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمحافظتي الوادي الجديد وسوهاج، حيث شهد مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد، استمرار ليالي العرض المسرحي "الهانم" لفرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية، والذي تدور قصته حول انتقام إحدى النساء بعد عودتها لبلدتها بعد سنين طويلة من الغربة لتنتقم ممن آذوها وطردها من البلدة، العرض تأليف حسام عبد العزيز وإخراج حسن رفقي.

وعلى المسرح الروماني بسوهاج، قدمت ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "سيرة بني زوال" لفرقة سوهاج القومية المسرحية، وتدور الأحداث حول قرية مصابة بلعنة الهشيم ومرت عليهم السنين والهشيم ضارب سواده في أرض النجع وفي بطون نساء النجع فحرمت نساؤه من الأطفال وصار النجع مهووسا بالوديعة التي قد تحل اللعنة لتتصارع الأحداث ويحل على النجع غريب يقلب الموازين ويكشف الحقائق وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التي فرضت سيطرتها على القرية لسنوات عديدة في أحداث شيقة، والعرض تأليف محمد علي، وإخراج محمود الهواري.

txt

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والي..تفاصيل

txt

ننشر أسماء المرشحين لجائزة الدولة للتفوق بالأعلى للثقافة

جاءت العروض بحضور بحضور لجنة المشاهدة والمكونة من أمل ممدوح، مجدي عبد الظاهر، د. أحمد خليفة، إكرامي إسماعيل، ويقدم العرضان فرعا ثقافة الوادي الجديد وسوهاج ضمن برنامج العروض المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتأتي استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

ثقافة العرض المسرحي العروض المسرحية العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المسرح الرومانى الموسم المسرحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

ترشيحاتنا

بمشاركة 15 دولة.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الأول لـ"بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية"

بمواصفات فائقة وسعر مناسب.. فيفو تطلق رسميا هاتفها iQOO Z7s

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. 5 منازل لمن أدركه

جهاد جريشة يعلق على أداء التحكيم في مباراة الزمالك والداخلية

وفاة شاعر كوبي احتجز 14 عاما في قبو خلال الحكم السوفيتي

أمير هشام يكشف كواليس تحرك الأهلي بشأن رحيل حمدي فتحي للدوري القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ