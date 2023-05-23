عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ستة أيام.. كيف بدأت حرب 1967| تفاصيل تاريخية مدهشة

حرب 1967
حرب 1967

تصادف اليوم، الثلاثاء، ذكرى قيام الرئيس جمال عبد الناصر بإغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، ما أدى إلى قيام حرب 1967.

تسمى الحرب "حرب الستة أيام" وحرب "النكسة"، وفيها حققت إسرائيل نصرا كاسحا على 3 دول مجاورة هي: مصر وسوريا والأردن، وكانت مدة الحرب 6 أيام فاحتلت الجولان وسيناء وما تبقى من فلسطين.

وتمثلت الأسباب المباشرة للحرب في مطالبة مصر بسحب قوات الأمم المتحدة من سيناء وبدء حشد قواتها هناك وإغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة إعلان للحرب عليها، فشرعت تخطط لشن الحرب على الدول المجاورة لها.

وعلى الجبهة المصرية، أغارت الطائرات الإسرائيلية على سيناء والدلتا والقاهرة ووادي النيل دمر فيها 25 مطارا حربيا وما لا يقل عن 85% من طائرات مصر، وهي رابضة على الأرض ثم اخترقت قواتها الحد الأمامي للجبهة بسيناء، وفي اليوم الثاني سقط قطاع غزة الذي كان خاضعا للإدارة المصرية وسقطت العريش، كما أذاعت إسرائيل أن قواتها وصلت إلى قناة السويس، ما أصاب الجيش المصري بالذعر، فأصدر عبد الحكيم عامر، نائب الرئيس، أمرا بالانسحاب العام لجميع القوات المصرية غرب قناة السويس، على أن ينفذ على مراحل وخلال الأيام التالية وهو القرار الذي أثر سلبا على أداء الجيش المصري وعلى مسار الحرب بالنسبة له.

txt

اليونسكو: متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الأفضل في تقديم المعارض والخدمات الثقافية

txt

مناقشة مجموعة عادل عصمت أيام عادية نهاية الشهر الجاري بالمعادي


وفي اليوم الثالث، كانت بوادر الانهيار التام للقوات المصرية مع قرب وصول القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس، وفي اليوم الرابع ومع قرب وصول الإسرائيليين إلى القناة بدأت الاستعدادات للدفاع عن القاهرة من مدخلي السويس والإسماعيلية، وفي اليوم الخامس قامت إسرائيل في هدوء باحتلال كامل سيناء حتى شرم الشيخ باستثناء الخط من رأس العش شمالا وحتى شرق بور فؤاد الذي ظل تحت السيطرة المصرية، وعلى أثر ذلك تنحى الرئيس عبد الناصر واستقال نائبه عبد الحكيم عامر ووزير الحربية شمس بدران فخرجت مظاهرات ترفض تنحي الرئيس فوافق عبد الناصر وعاد إلى الحكم.

حرب حرب 1967 إسرائيل الأمم المتحدة الجيش المصري الرئيس جمال عبد الناصر الطائرات الإسرائيلية القوات المصرية جمال عبد الناصر حرب النكسة خليج العقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

اللاجئون والأكراد.. سر دعم سنان أوغلو لأردوغان في الانتخابات التركية

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

وزير التعليم العالي: 116 مليار جنيه استثمارات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة

ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ