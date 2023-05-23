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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أكبر مكتبة في أمريكا الشمالية.. معلومات هامة عن مكتبة نيوريوك العامة

مكتبة نيويورك
مكتبة نيويورك

تصادف اليوم، الثلاثاء، ذكرى إنشاء مكتبة نيويورك العامة، وهي أكبر مكتبة في أمريكا الشمالية وثالث أكبر مكتبة في العالم، وهي أكبر بناء رخامي في نيويورك.

 

مكتبة نيويورك

تم افتتاح المكتبة عام 1911، وحضر الحفل وقتها الرئيس الأمريكي ويليام هاورد تافت، وتقع على طريق فيفث أفينو، وقد استغرق العمل فيها حوالى 14 عاماً وانتهت بتكلفة إجمالية وصلت إلى 9 ملايين دولار أمريكى في وقتها.

مكتبة نيويورك 

تتكون مكتبة نيويورك العامة من 87 فرعاً، أحدها مكرس للمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وكل تلك المكتبات مفتوحة للعامة مجاناً، وبعض تلك المكتبات لا تسمح بالاستعارة.

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وتبلغ ميزانية المكتبة أكثر من 50 مليون دولار، ويعمل فيها أكثر من 3 آلاف موظف. 

وتدار مكتبة نيويورك العامة من قبل مؤسسة خاصة غير ربحية، ويتم تمويل المكتبة من القطاعين العام والخاص. 

مكتبة نيويورك 

وتحتوى مكتبة نيويورك العامة على ما يزيد على 53 مليون عنصر مختلف بين كتب، ومجلدات، وأشرطة، وخرائط ومخطوطات قديمة، الأمرالذى يجعلها أثرى المكتبات على مستوى العالم.

مكتبة نيويورك الرئيس الأمريكي أمريكا الشمالية ذوي الاحتياجات الخاصة دولار أمريكي

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