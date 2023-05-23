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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة رواية بائع السخانات بصالون الاربعاء..تفاصيل

صدى البلد

يستضيف صالون "حديث الاربعاء" الذى ينظمة قطاع صندوق التنمية التنمية الثقافية فى السابعة مساء الاربعاء 24 مايو بمركز الابداع الفنى، الكاتب الروائى والقاص عمرو العادلى ومناقشة حول مجموعته القصصية "بائع السخانات"، بحضور الناقدين الأدبيين د. رشا صالح، ود. عزوز علي إسماعيل، وذلك لمناقشة ست رحلات تقدمها المجموعة القصصية، كل رحلة لها مذاقها الخاص وعالمها المستقل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأسئلة التي تركها الكاتب للقارئ المتعلقة بشخصيات القصص ومصائرهم، والتي لا يمكن الإجابة عنها بسهولة، ويترك الكاتب السؤال الأكبر المتعلق بمصير الإنسان في العصر الحديث وذلك بعد أن تحكمت المؤسسات الكبيرة والشركات العالمية في حياته، ويتسائل الإنسان الحديث في حيرة .. ماذا تبقى له في مجتمع يسيطر عليه الاستهلاك والمصالح المادية؟.
 

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يذكر ان عمرو العادلي روائي وقاص مصري، حاصل علي ماجستير في علم اجتماع الأدب من جامعة عين شمس، نال العديد من الجوائز المصرية والعربية من بينها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2015 عن رواية “الزيارة”، جائزة ساويرس فرع كبار الأدباء عام 2016 عن مجموعته القصصية “حكاية يوسف إدريس”، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، كما ُرشحت روايته “المصباح والزجاجة” في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل عام 2018، كما ُرشحت روايته “اسمي فاطمة” في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد 2019.، يدير الصالون د. شهد مختار.

صالون التنمية الثقافية العصر الحديث المجموعة القصصية جائزة الشيخ زايد جائزة الدولة التشجيعية صالون الأربعاء

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