بتهمة السرقة بالإكراه.. جنايات الإسكندرية تعاقب ثلاث متهمين بالحبس سنتين مع الشغل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " أ.ع.ف" و" ي.ع.ف" و" إ.م.م" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بتهمة سرقة بالإكراه .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

وبدأت القضية رقم 29724 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف عامل بمحل مجوهرات وسرقته تحت تهديد السلاح.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه علي اثر اتفاق مسبق لتوصيل مشغولات ذهبية للمتهة " س.ح.ال" ربة منزل، انتقل المجني عليه " ع.ال.ع" عامل بمحل ذهب، وقابلة المتهمين كل من " أ.ع.ف" صاحب شركة مقاولات و"ي.ع.ف" موظف بشركة مقاولات و" إ.م.م" عامل بمقهي، واستقل برفقتهم سيارة لتوصيله لتسليم المشغولات الذهبية، فتوجهوا به إلى مكان خالي من المارة وترجل المتهم الأول من السيارة ،وأشهر في مواجهة المتهم سلاح أبيض مطواة مهددا إياه مما بث في نفسه الرعب، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المشغولات الذهبية، وتركوه وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وإلقاء القبض عليهم واقروا المتهمين بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وباستجواب المتهم الثالث أقر بارتكاب الواقعة والمتهمين وبعرضهم علي المجني عليه عرضا قانونيا تعرف عليهم من الأول إلى الثالث، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .