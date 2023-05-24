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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تخصيص 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع رئيسية بالعامرية

رصف شوارع العامرية
رصف شوارع العامرية غربي الإسكندرية


 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه كلف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 14 مليون جنية لرصف 5 شوارع  رئيسية بنطاق حي العامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 88 % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة/ أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية ثان خلال العام الجاري وهي: ( شارع السفن - طريق العقارية  ( طرق الثلاث كبارى) - أبو بسيسة-  نجع عبد الرؤوف - النجع الشرقي)، مضيفة أنه تم التنسيق مع حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ /محارب هيلع رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

الاسكندرية الخطة الاستثمارية اللواء محمد الشريف السيولة المرورية تعزيز التعاون تحقيق السيولة المرورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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