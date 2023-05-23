جامعة الإسكندرية توافق على 6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

وافق مجلس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث علي مذكرة التفاهم بين جامعة اورال الجنوبية بروسيا وجامعة الإسكندرية كلية الزراعة في مجال الأغذية الوظيفية والتغذية.

كما وافق المجلس، برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة، علي تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة إلينوي الشمالية بأمريكا وجامعة الإسكندرية كلية الهندسة، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موي بكينيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق كلية التمريض.

كما وافق المجلس على اتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، والاتفاقية المقترحة لتأسيس وتشغيل معهد الملك سبجونج بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكوري بمصر.