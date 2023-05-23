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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض التراث الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين

افتتاح اليوم الثقافي
افتتاح اليوم الثقافي للطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات اليوم الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين، الذي تنظمه إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب. 

ويأتي ذلك بحضور عدد من قناصل الدول والدبلوماسيين والمستشارين والملحقين الثقافيين والطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية ولفيف من ضيوف الجامعة من 16 جالية من مختلف دول العالم من البلاد العربية والإفريقية والآسيوية. 

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وخلال فعاليات اليوم الثقافي تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه أروقة الخيم التي أقيمت بالملعب الخماسي بإستاد الجامعة والتي تضم مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة، فضلاً عن الأكلات والمشروبات والملابس التراثية التي تتميز بها كل جالية من الجاليات.

وأشاد بالجهد المتميز في تنظيم هذا اليوم الكرنفالي، مؤكداً أن هذا اليوم يعد فرصة جيدة للتآخي بين الشعوب ولاسيما الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، لأن ذلك يعد ضمن أهداف جامعة الإسكندرية الاستراتيجية فى تحقيق جو مثالي لهؤلاء الطلاب في بلدهم الثانية مصر.

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