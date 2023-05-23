في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال تغطية خاصة لحادث مروع في مدينة الإسكندرية، بعد الاعتداء على شابة من قبل حارس العقار الذي تسكن فيه.

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طالبة في الإسكندرية تعرضت لواقعة هتك عرض على يد حارس العقار الذي تقطن به، حيث تتبع خطواتها إلى المصعد ثم اختطفها إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وقام بالاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بآلة حادة ثم هتك عرضها، وأجبرها على الدخول إلى شقتها، إلا أن الفتاة استطاعت الهروب منه في النهاية وإبلاغ والدتها، وعاقبته المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

جريمة حارس العقار ضد طالبة الجامعة شهدتها منطقة سيدي بشر في الإسكندرية، حيث حضرت الفتاة “ف. ع”، 20 عاما، طالبة، عائدة إلى منزلها بمدخل العقار، وما إن وصلت أمام باب المصعد حتى تتبعها الحارس ولم يخطر على بال الفتاة ما سيفعله ذلك الشيطان.

دخلت طالبة الإسكندرية إلى المصعد، وصعد خلفها حارس العقار، وما إن وصل المصعد إلى الطابق محل سكنها، حتى جذبها فجأة الحارس إلى داخل المصعد من جديد وصعد بها إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان.

أخذ حارس العقار يتحسس جسد الطالبة ويهتك عرضها، ثم أخذ منها زجاجة عطر وقام بضربها بها، وهددها مستخدما آلة حادة، لترضخ له، وبمرور الوقت قام بوضعها في المصعد من جديد مصطحبا الفتاة إلى شقتها ودخل بها شقتها لاستكمال الإعتداء عليها.

ما إن دخل المتهم برفقة طالبة سيدي بشر إلى شقتها، حتى تمكنت الفتاة من إدخاله إحدى الغرف وإغلاقها عليه وإبلاغ والدتها التي حضرت وقامت بالاتصال بالشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث قسم سيدي جابر، أفاد بقيام حارس عقار بالاعتداء على طالبة تحت التهديد وهتك عرضها، والاستيلاء على هاتفها لمنع التواصل مع من ينجدها.

وتبين من التحريات أنه أثناء دخول المجني عليها "طالبة"، 20 سنة، إلى محل سكنها تتبعها المتهم، ويعمل حارس أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها إلى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وأسقطها أرضا وتعدى عليها ضربا، واستولى على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها، وتعدى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق؛ وبعد انتهاء التحقيقات، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.