تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

عاصفة شمسية تعطل محطات وشبكات كهرباء

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض بدءا من اليوم و حتى يوم الجمعة المقبلة .

شاهد الفيديو

حذر علماء الفلك من عاصفة مغناطيسية طويلة ستضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع بدء تأثيراتها اعتبارًا من اليوم و تمتد لفترة أطول

من أجل مراقبة هذه الظاهرة وتحديد تأثيراتها المحتملة، يتبع العلماء والجهات الحكومية والخدمات الجوية والفضائية عن كثب تطورات العواصف المغناطيسية باستخدام شبكة من مراكز المراقبة والتحليل المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وتهدف هذه الجهود إلى الحد من تأثيرات العواصف المغناطيسية، وتقليل التعطلات المحتملة في البنية التحتية الحيوية والتقنية في حالة وقوع العواصف المغناطيسية.

وفقًا لموقع "prufy" العلمي، من المقرر أن تبدأ العاصفة مساء الاثنين 22 مايو، على أن تستمر تأثيرات العاصفة طوال يوم الثلاثاء 23 مايو، ويُتوقع أن تصل شدتها إلى مستوى جديد يوم الأربعاء 24 مايو بقوة 5 نقاط، ما يعادل عاصفة مغناطيسية شديدة التأثير.

ومن المفترض أن تنخفض شدة الاضطرابات المغناطيسية يوم الخميس والجمعة 25 و26 مايو الجاري إلى مستوى 4 نقاط، ومساء الجمعة من المتوقع أن تنخفض هذه الشدة إلى مستوى3 نقاط.

وقد تتسبب العاصفة المغناطيسية في تعطل محطات وشبكات الكهرباء وإشارات الأقمار الصناعية وموجات الراديو القصيرة ودقة أجهزة الملاحة "GPS"، وتحرك الشفق القطبي بعيدًا عن القطبين.

ولا يوجد رأي متفق عليه بين الخبراء حول الخطورة التي تشكلها العواصف المغناطيسية على البشر، حيث أظهرت دراسات سابقة زيادة نسبة الوفيات وحالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بنسبة 20% خلال فترة العواصف المغناطيسية.