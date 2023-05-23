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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالبة بجامعة الإسكندرية في حادث سير مروع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طالبة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فى حادث سير مروع، حيث صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق شرقي المحافظة.

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري، شرقي المحافظة، أسفر عن وفاة طالبة جامعية. 

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انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وجرى التأكد من صحة الواقعة، حيث تبين أن الفتاة صدمتها سيارة مسرعة اثناء عبورها الطريق، وجرى تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث.

ونقلت الإسعاف جثمان الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى باشرت التحقيق في الحادث.

وكشفت المعاينة عن هوية الطالبة، وتبين أنها تدعى بسنت حسام أبازيد، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية.

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