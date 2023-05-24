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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لبعض المتعلقات الشخصية لإحدى الفتيات حتى يتعرف عليها أهلها، بعد أن تعرضت لحادث في منطقة جليم بالإسكندرية، وتم التوصل إلى أصدقائها وذويها وسط حالة من الصدمة.

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الحزن يخيم على أصدقاء الفتاة

سادت حالة من الحزن والصدمة بين صديقات وأساتذة الطالبة "بسنت أبازيد"، بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، عقب تعرضها لحادث مروري.

لقيت طالبة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة جليم.

وتحولت صفحات صديقات الطالبة بالفرقة الثالثة بـ"تربية رياضية" بنات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى دفتر عزاء وكلمات وداع مؤثرة ودعاء بالرحمة والمغفرة.

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ماتت بسنت وفاة طالبة جامعة الإسكندرية منطقة جليم بسنت أبازيد كلية التربية الرياضية

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