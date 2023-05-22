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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

صدى البلد

«صحتنا رهن إشارتنا».. هذه المقولة تلخص الكثير من الكوارث الصحية التي تعصف بالبعض وتتسبب في وفاة البعض، أو تترك الإنسان عليلا يواجه مرارة المرض، وبما أن الصحة هي أهم وأعظم نعم الله على الإطلاق، فيجب الحفاظ على هذه النعمة التي لا تقدر بثمن، حيث يسهل علينا استرداد أي شيء يسلب منا فيما عدا الصحة، فهي غذاء الروح والعقل، لذا لا يجب الانصياع وراء أهوائنا وتناول أي أطعمة لا نعرف مصدرها جيداً.

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خطفت عقل مكرم ابن الحاج متولي| أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

الشعرية سريعة التحضير تنذر بالموت

الشعرية سريعة التحضير، من الأكلات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بسرعة الصاروخ، إلا أنها حصدت حياة شاب في مقتبل العمر، مات عمر صاحب الـ17 عاما.

وطالب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، بمنع طرح تلك الأنواع من الأطعمة في الأسواق، خاصة أنها أصبحت تحمل معها نذيرا بالموت.

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راح في عز شبابه تحدي الشعرية وفاة الشاب عمر الشعرية سريعة التحضير الشعرية

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