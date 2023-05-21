عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

صدى البلد

ظهر كابتن منتخب مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، برفقة أسرته في ملعب أنفيلد، عقب مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا، التي كانت آخر مواجهات الريدز على ملعبه هذا الموسم.

txt

خليكي فريش.. ما علاقة محمد هنيدي بخناقة كنزي مدبولي وإياد الموجي؟

txt

نظام جديد للتأهل لكأس العالم| منتخب مصر أمام فرصة ذهبية.. وهؤلاء هم منافسوه

صلاح والوداع الأخير

خطف الفرعون محمد صلاح، الأنظار بظهوره رفقة ابنتيه وزوجته على ملعب أنفيلد، في آخر مباراة للفريق على هذا الملعب بالموسم الحالي.

وربط البعض بين ظهور صلاح وعائلته، والعروض التي يتلقاها للرحيل، بعد فشل ليفربول في اللحاق بالفرق الأربعة المتأهلة لدوري أبطال أوروبا.

txt

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

txt

15 يوما إجازة للمصريين في شهر | التفاصيل والمواعيد

تكهنات بشأن وجهة الفرعون

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور صلاح وأسرته تحت عنوان "صورة الوداع"، والمقصود هنا رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول.

وزادت التكهنات بشأن رغبة صلاح في وداع جمهور الريدز برفقه أسرته، مثلما استهل مشواره وفوزه مع ليفربول برفقة أسرته أيضا، إلى جانب الربط بين عدم تأهل الفريق لدوري الأبطال، ورغبة صلاح في اللعب في البطولة الكبرى.

txt

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

txt

حظوظ ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا..الريدز يعتمد على نتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد

شرط ليفربول لرحيل الملك المصري

كشفت صحيفة “ليفربول إيكو”,، إن هناك 4 لاعبين خارج ليفربول مع بداية الموسم الجديد، هم "روبرتو فيرمينو، وجيمس ميلنر، ونابي كيتا، وأليكس أوكسليد".

ولم تذكر الصحيفة اسم محمد صلاح، بالرغم من الحديث المنتشر حول اقتراب رحيله، من أجل الاستفادة بمبلغ بيعه وتدعيم صفوف الفريق، حيث اشترط ليفربول الحصول على 85 مليون دولار للتخلي عن محمد صلاح.

txt

أغنية أم استعراض| لماذا سار محمد رمضان بالجمل في شوارع أمريكا؟

txt

بعد إصابة حارس النمسا بالسرطان.. قصة 5 لاعبين قهروا المرض وتألقوا بالمباريات

سان جيرمان مستعد لاستقبال الفرعون

كشفت تقارير إنجليزية عن اقتراب تعاقد الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي باريس سان جيرمان، عقب انتشار صوره تجمع بين هداف ليفربول ومالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في أحد مطاعم لندن، ما أكد شكوك البعض حول انتقال صلاح لباريس، في ظل قدرة القلعة الباريسية على تلبية رغبات ليفربول المالية، في ظل عجز نادي برشلونة عن توفير أموال شراء صلاح بسبب أزمات الفريق المادية.

وجاءت أزمة ليونيل ميسي الأخيرة مع النادي الفرنسي، والوصول إلى طريق مسدود، لتعزيز أنباء رحيل صلاح عن الأنفيلد وانتقاله إلى ملعب الأمراء.

txt

تعاون مع هنيدي وتراجع عن الاعتزال قبل موته|من هو الفنان الراحل فهد الحيان؟

txt

تغييرات مجنونة| ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي تفاجئ الجميع

تعادل ليفربول بصناعة صلاح

التقى نادي ليفربول الإنجليزي بنظيره أستون فيلا، على ملعب ستاد أنفيلد، في آخر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين للموسم الكروي 2022/2023.

وانتهت أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وسجل هدف التعادل لصالح الريدز، روبرتو فيرمينو، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بصناعة محمد صلاح.

الاحتفال الأخير الأنفيلد صلاح يودع جماهير ليفربول وجهته المقبلة كابتن منتخب مصر الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

ينحصر على الجوانب العسكرية.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة

الحوار الوطني.. ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ