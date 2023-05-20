نظام جديد للتأهل لكأس العالم| منتخب مصر أمام فرصة ذهبية.. وهؤلاء هم منافسوه

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تفاصيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستقام بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وتشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ اللعبة.

تعديل جديد في التأهل لكأس العالم

قرر الكاف، اجراء تعديل على نظام التأهل لبطولة كأس العالم 2026، ليتماشى مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، بحيث يتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الأعضاء وعددهم 54 منتخبًا إلى 9 مجموعات يضم كل مجموعة 6 منتخبات.

يتأهل صاحب الصدارة بعد 10 مباريات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني للعب دورة بينهما لحصد مقعد للمشاركة في ملحق المؤهل لكأس العالم.

وتملك أفريقيا في كأس العالم المقبلة 9 مقاعد ونصف، بحيث يتأهل 9 منتخبات مباشرة للبطولة بينما يخوض منتخبًا ملحقًا أحد منتخبات آسيا أو أقيانوسيا والأمريكتين الشمالية أو الجنوبية من أجل التأهل للمونديال.

فرصة ذهبية لمنتخب مصر

نظام التصفيات الجديد، يعني أن المنتخب المصري سيتواجد في التصنيف الأول، بصفته صاحب المرتبة الخامسة أفريقيا في تصنيف الفيفا، وهو ما قد يستمر حتى موعد القرعة التي أعلنه الكاف، ليكون يوم 12 يوليو المقبل.

وطبقًا للتصنيف الشهري للفيفا عن شهر أبريل، فإن المنتخبات التسعة الأوائل بالترتيب جاء كما يلي: المغرب، والسنغال، وتونس، الجزائر، ومصر ونيجيريا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، والذين في حالة استمرارهم على هذه المرتبة سيكونوا على رأس المجموعات.

نظام التأهل الجديد سيمنح المنتخب المصري فرصة للابتعاد عن المنتخبات الكبرى مثل المغرب والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكوت ديفوار، إلا أن التصنيف الثاني يضم منتخبات قوية مثل غانا وجنوب أفريقيا ومالي، إضافة لمنتخبات صاعدة في التصنيف الثالث مثل منتخب جامبيا.

وسيتم الإعلان عن التصنيف الخاص بقرعة تصفيات كأس العالم 2026، قبل إجراء القرعة، إلا أنه وفقًا للنتائج لم يخرج المنتخبات السبعة الأوائل من أفضل 9 منتخبات في القارة السمراء.

مواعيد تصفيات كأس العالم 2026

وستكون مواعيد تصفيات كأس العالم 2026، كالتالي:

الجولة الأولى والثانية في الفترة 13-21 نوفمبر 2023

الجولة الثالثة والرابعة في الفترة 3-11 يونيو 2024

الجولة الخامسة والسادسة في الفترة 17-25 مارس 2025

الجولة السابعة و الثامنة في الفترة 1-9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة والعاشرة في الفترة 6-14 أكتوبر 2025

الملحق الأفريقي 10-18 نوفمبر 2025

الملحق العالمي مارس 2026