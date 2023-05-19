15 يوما إجازة للمصريين في شهر يونيو المقبل

سيطرت عدد أيام الإجازة في شهر يونيو المقبل، على محرك البحث «جوجل»، لتبدأ التساؤلات عن عدد الايام التي سيحصل عليها المواطن أجازة خلال هذا الشهر، خاصة أنه وفقا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يوافق أول أيام ذي الحجة 2023 يوم الإثنين 19 يونيو.

موعد وقفة عرفة 2023

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التقويم الهجري للعام 1444، ومن بينها هلال شهر ذي الحجة، الذي من المقرر أن يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة فجر يوم الأحد 18 يونيو 2023، مما يجعل أول أيام ذي الحجة 2023 موافق ليوم الاثنين 19 يونيو.

وبالتبعية، يكون يوم عرفة موافقا ليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023/ 9 ذي الحجة 1444.

موعد إجازة عيد الأضحي 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحي وقفة عرفات 2023، للعام الهجري 1444، خاصة أن يوم الثلاثاء 27 يونيو هو موعد وقفة عرفات.

وأكد معهد البحوث الفلكية، أن يوم الأربعاء 28 يونيو موعد إجازة عيد الإضحى، التي تستمر حتي يوم السبت 1 يوليو 2023، ويكون أيضا يوم الأحد الموافق 2 مايو إجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بعد قرار ترحيلها من مجلس الوزراء.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

كشفت مصادر، عن مفاجأة للموظفين في العاملين في القطاع العام والخاص، تتعلق بعدد أيام إجازة عيد الأضحي هذا العام، التي سيتم الإعلان عنها في النصف الآخير من شهر يونيو المقبل.



وتصل أيام الاجازة إلى 6 أيام، بعد ضم إجازة ذكري ثورة 30 يونيو التي تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر حتي يوم الأحد 2 يوليو، وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بعد قرار ترحيلها، إضافة إلى 8 أيام عطلات أسبوعية خلال هذا الشهر يومي«الجمعة» و«السبت».