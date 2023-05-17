بعد إصابة حارس النمسا بالسرطان.. قصة 5 لاعبين قهروا المرض وتألقوا بالمباريات

لا يزال المرض اللعين المسمى بالسرطان يهدد حياة الملايين في شتى بقاع الأرض، لا سيما الرياضيين الذين يصابون بسرطان الخصية، وتُظهر معظم الدراسات العلمية أنه لا توجد حالات كثيرة من الإصابة بالمرض، وأن سرطان الخصية يصيب الرجال في أغلب الأحيان في سن مبكرة.

إصابة حارس مرمى النمسا بالسرطان

فجأة وبدون سابق إنذار، أعلن هاينتس ليندنر، حارس منتخب النمسا، مساء أمس الثلاثاء، عن إصابته بورم سرطان الخصية، مما أنهى موسمه مع فريقه سونفي السويسري.

وطارد المرض الخبيث العديد من أشهر لاعبي الكرة العالميين، وكان آخرهم حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، الذي أعلن شفاءه بشكل تام منه خلال الفترة الماضية.

أكثر حالات الاصابة في الدوري الألماني

في مفارقة غريبة، قدم الدوري الألماني الكثير من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالسرطان منذ بداية الألفية، وكان أبرزهم آريين روبن لاعب بايرن ميونخ.

آريين روبين

تعرض نجم المنتخب الهولندي وبايرن ميونيخ الأسبق للإصابة بسرطان الخصية في آواخر عام 2004، عقب انتقاله لفريق تشيلسي الإنجليزي مباشرة.



لكن عاد روبين سريعا لكي يساعد البلوز على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 200-2005، وتألق بعدها بشكل كبير مع ريال مدريد، وكانت فترته الذهبية مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي حقق معه كل الألقاب الممكنة حتى اعتزاله عام 2021.



مانويل نوير

كشف حارس مرمى المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، عن إصابته آواخر العام الماضي بسرطان الجلد، الذي انتشر بمنطقة الوجه.

وبحسب تصريحات صحفية له، تطلب ذلك منه اجراء ثلاث عمليات جراحية ليغيب عن ما تبقى من مباريات الموسم الجاري للبايرن، مشيرا إلى أنه عانى في الكثير من الوقت من العزلة بسبب خروجه ليلاً لعدم التعرض لأشعة الشمس، وفقا لما نصحه به الأطباء.

وتم الإعلان عن لحاق نوير بتحضيرات البايرن للموسم الجديد، من قبل مسئولي النادي البافاري.

سباستيان هالر

لاعب بوروسيا دورتموند، الذي لاحقته الإصابة بسرطان الخصية، لكنه عاد سريعاً بعد إجراء الجراحات اللازمة.



واستطاع هالر، عقب عودته تسجيل هاتريك في شباك بازل السويسري في 7 دقائق، في أول ظهور له بعد الإصابة.

إيريك أبيدال

نجم برشلونة الإسباني، الذي عانى من سرطان الكبد عام 2011، لكنه عاد بعد جراحة ناجحة ليرفع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد 40 يوم فقط، وهو ما يعد أسرع عودة للاعب أصيب بالسرطان في تاريخ الملاعب.

فرانشسكو أتشيربي

نجم انتر ميلان الحالي، كانت خطوة انضمامه للاتسيو الأكبر في مسيرته، لكنها كانت حزينة بالنسبة له، بسبب اكتشافه لإصابته بالسرطان عام 2013.

وبعد عودته اكتشف عند تحليل المنشطات عودة المرض له ، لكنه هزمه، وكان أفضل تتويج لمسيرته التأهل هذا الموسم لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.