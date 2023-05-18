منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

لا يزال اللاعبون المحترفون صداعا في رأس أي مدير فني يقود منتخب مصر، خاصة أنه يجد أمامه قائمة قصيرة من المحترفين، إلى أن جاء كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق، وبدأ في تفريغ قاعدة بيانات اللاعبين المحترفين، ليتضح أن لدى مصر عددا كبيرا من اللاعبين يصلحون لتشكيل منتخب مستقل.

على غرار المغرب

تجربة المغرب وتونس والجزائر، تعد تجارب ملهمة، بعد الاستعانة بالمتخصصين في اكتشاف المواهب، تتابع اللاعبين في مختلف الأعمار، لاختيار العناصر الجيدة للمنتخبات.

ويعد منتخب المغرب، نموذجا جيدا، بعد أن اعتمد قوامه على 70% من اللاعبين الذين يحملون جنسيات أخرى لكنهم من أصول مغربية، فضلوا اللعب مع منتخب بلادهم الأصلي، ليحقق منتخب أسود الأطلسي الطفرة في كأس العالم التي أقيمت في قطر.

تجربة كيروش مع منتخب مصر

منتخب مصر كان لديه عدد من تجارب البحث عن مواهب محترفة في الدوريات الأوروبية، حيث كان العدد قليل لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وفي مقدمتهم آدم العبد الذي كان مشاركا في نكسة كوماسي، وسام مرسي ضيف شرف المنتخب على فترات.

وطوال سنوات، أصبح لدى مصر عدد كبير من اللاعبين، ينتظرون الإشارة لتلبية نداء الوطن وارتداء قميص الفراعنة.

هيثم حسن

لاعب نادي شباب فياريال، وربطت تقارير صحفية اسمه بالتصعيد للفريق الأول الموسم المقبل، بعد الرحيل المتوقع لصامويل تشكويزي.

ويستطيع هيثم الانضمام إلى 3 منتخبات، بسبب ولادته في فرنسا، ووالده مصري، ووالدته تونسية، إلا أن التقارير الأخيرة أشارت إلى رغبة اللاعب في تمثيل منتخب مصر.

ديفيد

ديفيد ميخائيل

حارس مرمى فريق ستوكهولم انترنسيونال السويدي، ولد لأب وأم مصريين، وهو حارس عملاق، طوله 187 سم، ولفت أنظار عدد من أندية أوروبا بسبب طوله الفارع، وهذا ما يفتقده حراس مرمى مصر، وصرح اللاعب في أكثر من مناسبة برغبته في تمثيل منتخب مصر.

مصطفى أشرف

لاعب نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، برغم أنه عمره صغير إلا أنه فضل تمثيل منتخب مصر، ومتمسك بالفكرة جداً، مستواه العالي جعله محط إعجاب وإشادة كبيرة من مسؤولي الاتحاد الألماني.

ويواجه مصطفى ضغوطا كبيرة من الجانب الألماني لارتداء قميص المنتخبات الألمانية، إلا أن والده أكد أكثر من مرة على رغبة اللاعب الشاب في اللعب لمنتخب مصر.



سليم طلب

لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، لاعب واعد جداً، وتم استدعاؤه لقائمة منتخب الناشئين خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم ضمه لقائمة كأس أفريقيا الأخيرة، وعانى من تجاهل شديد.

واستطاع سليم تقديم موسم خرافي مع هيرتا برلين، ولعب أمام بايرن ميونيخ في بطولة الشباب وقدم مباراة عمره، وينتظر ان يتم استدعائه مرة ثانية للمنتخب.

تيبو جوبرييل كريستيان

يلعب كريستيان في نادي هوفنهايم الألماني في مركز المدافع، كما أنه يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، ويجيد ضربات الرأس.

اللاعب تيبو كريستيان من مواليد 2006 لأب ألماني وأم مصرية، وقد أكد ترحيبه كثيرا بتمثيل المنتخب المصري، خاصة أنه يحمل الجنسيتين المصرية والألمانية.

صلاح باشا

مهاجم نادي أودينزي للشباب السابق، وجيوجيليانو الحالي، لاعب من طراز فريد جداً، ويمكنه أن يكون حل الأزمة الهجومية في منتخب مصر، ورغم حرصه على تمثيل مصر، منعته الإصابة من حلمه قبل كأس الأمم للشباب.

كريم أحمد

مشروع صلاح جديد في ليفربول، استطاع لفت أنظار يورجن كلوب، رغم عمره 16 سنة فقط، وتوقع له النقاد في إنجلترا، أنه في خلال خمس سنوات سيصبح من المواهب العالمية في أوروبا.

ويفضل كريم وعائلته، أن يمثل منتخب مصر، لكن تم استبعاده من القائمة النهائية من بطولة أفريقيا للناشئين.

بلال مظهر

والده لاعب موناكو السابق عبد الرحمن مظهر، استطاع تقديم مستوى مميز الموسم الحالي مع «باناثايونيكوس» اليوناني، وحقق لقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

ومثل بلال منتخب مصر في بطولة افريقيا للشباب، وتطارده عدة أندية، منها مارسيليا الفرنسي، وروما الإيطالي، ويتوقع ليه أنه يكون مهاجم مصر الأول خلال السنوات المقبلة.