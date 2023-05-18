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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حظوظ ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا..الريدز يعتمد على نتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد

صدى البلد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقولة مجهولة المصدر، عن إمكانية تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، في حال فوز مانشيستر سيتي بدوري الأبطال، حيث يتأهل ليفربول كخامس الدوري، وهو ما يعد دربا من دروب الخيال.

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فوز مانشستر سيتي لن يؤهل ليفربول

عقب الفوز الكاسح لنادي مانشستر سيتي على الملكي ريال مدريد برباعية، واقترابه من تحقيق اللقب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إمكانية لحاق ليفربول بدوري الأبطال في حال فوز مانشستر سيتي باللقب.

وتؤكد لوائح بطولة دوري الأبطال، عدم وجود ما يفيد هذا، خاصة إن  فوز مانشيستر سيتي بدوري الأبطال، لن يؤهل اي فريق، لأن ترتيبه في الجدول يضمن له الصعود العام القادم في دوري الابطال.

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فرص ليفربول في الصعود لدوري أبطال أوروبا

يزاحم ليفربول فريقي نيوكاسيل ومانشستر يوينايتد،  لازاحة إحدهما واحتلال مكانه بالدوري، حيث يتبقى لفريق نيوكاسل ٣ مباريات، منها 
برايتون، الذي يحتل المركز السادس في بطوله الدوري في الجولة الماضية، واستطاع الانتصار علي ارسنال في الجوله الماضيه بثلاثية دون رد.
ويسعي برايتون  للحصول علي مقعد مؤهل لدوري الابطال في حال فوزه بجميع مبارايته المتبقيه، ستكون مباراه حاسمه في مصير الفريقين.

كما سيلتقي نيوكاسيل، فريق ليستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي في ٢٠١٦، لكن هذه المره ليستر يصارع لتفادي الهبوط، لكن دائما لا يعترف بترتيب، انما ينتظر حدوث مفاجأة.

المباراة الأخيرة، وختام الدوري ستكون أمام تشيلي في ملعب الأخير ستامفورد بريدج، بعد موسم سيء بالنسبه لتشيلسي، وعدم حجز مقعد مؤهل لدوري أوروبي، سيكون علي الفريق مصالحه جماهيره في اخر مباراه في الدوري، ما يعني أن مشوار نيوكاسل مثالي بالنسبة للريدز، في حال تعثره يقفز ليفربول مكانه.
ويحتاج ليفربول ليتأهل على حساب نيوكاسل، تعادل الأخير في مبارتين، أو خسارة مباراة وتعادل أخرى مع فوز ليفربول مبارياته المتبقية.

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مباريات اليونايتد المتبقية 

يتبقى للمان يونايتد صاحب المركز الرابع، مواجهة برنموث صاحب المركز 14، الذي يحاول تحسين نتائجه الأخيرة بعد خسارتين متتالتين، كذلك  تشيلسي وكريستال بالاس، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وهي مباريات سهلة نسبيا.
حظوظ ليفربول في التأهل علي حساب مانشستر، تعني خساره مانشستر مباراة وتعادل أخرى، أو تعادل في مباراتين مع فوز ليفربول في جميع مباراياته المتبقية.

مباريات ليفربول المتبقية

استون فيلا في المركز الثامن، ويأمل في خطف بطاقه للدوري الاوروبي، وما يزيد من صعوبتها هو "ايمري كان" المدير الفني للفريق.
ثاني المباريات، أمام ساوثهامبتون، الذي هبط رسميا، وستكون مباراة سهله علي كتيبة يورجن كلوب، وفي حال حدوث اي سيناريو مخالف، سيلعب ليفربول في الدوري الارووبي العام القادم.

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حظوظ ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا..الريدز يعتمد على نتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد

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