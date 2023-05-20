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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

صدى البلد

حالة من الاهتزاز وعدم الاستقرار يتعرض لها سعر العملة الأقوى في العالم، بالسوق السوداء في مصر، نتيجة تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى انخفاض حاد لسعره، حتى وصل في بعض الأحيان إلى الـ 37 جنيها للدولار الواحد مقابل 30.84 جنيه في البنوك.

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البنك المركزي يهين الدولار

شهد سعر الدولار انخفاضا ملحوظا في السوق السوداء المصري، عقب تأكيدات مصادر مصرفية، بعدم نية البنك المركزي في تعويم الجنيه، خاصة ان المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب، حيث أبقى سعر الفائدة عند 18.25%.

يأتي تراجع الدولار، بالتزامن مع تعافي الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالعديد من العوامل، منها قوة الاقتصاد المصري، نشاط السوق الأسود والإمدادات والطلبات على العملة الأجنبية والأحداث السياسية والاقتصادية في البلد، وعلى الصعيد الدولي ايضا، فضلا عن سياسة العرض والطلب على الدولار والبنك المركزي المصري.

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الجنيه ينهي هيمنة الدولار

ارتفع الجنيه المصري بنسبة 12٪ في السوق السوداء المحلية في مصر، خلال الأسبوع الماضي مع تراجع الطلب على الدولار الأمريكي.

تم تداول الجنيه عند حوالي 37 للدولار الخميس، مقارنة بـ 42 يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في تراجع الطلب على الدولار بشكل مفاجئ، مما دفع التجار إلى تقليل النشاط. وذلك في ظل تداول الجنيه عند 30.9 للدولار عبر القنوات الرسمية عبر البنوك.

تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات أخرى رئيسية – بنسبة 0.31% ليسجل 102.705 نقطة.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك

حافظ سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر، على استقراره اليوم الاربعاء 17 مايو 2023، حيث الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه شراء و30.96 جنيه بيع.

وعلى الرغم من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن الدولار حافظ على استقرار سعر صرفه في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه  للشراء و 30.85  جنيه للبيع.

ووصل  سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه  للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وحقق  سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه  للشراء و30.85 جنيه للبيع.

خسائر فادحة الدولار يتهاوى السوق السوداء توقعات الأسعار السوق الموازي البنك المركزي

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