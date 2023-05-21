خليكي فريش.. ما علاقة محمد هنيدي بخناقة كنزي مدبولي وإياد الموجي؟

احتل البلوجرز كنزي مدبولي، وإياد الموجي، صدارة محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، بعد خلافهما، الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يدع الكوميديان محمد هنيدي الفرصة، ودخل على خط الخلافات بينهما، لتشتعل معركة من نوع خاص.

بداية الأزمة سخرية الموجي من كنزي

انتقد إياد الموجي، البلوجر كنزي مدبولي خلال فيديو له من الفيديوهات التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يقدم محتوى كوميديا ساخرا، وأثار الفيديو الساخر غضب كنزي مدبولي؛ حيث كان ينتقدها بشكل كوميدي كعادته.

ووصف الموجي، "كنزي" بافتقار محتواها للكوميديا، كما وجه سهام النقد إلى خطيبها، بدعوى عدم إجادته التمثيل من ناحية، ولتصوير والدتها لحظة نومها على الأريكة في مقطع فيديو.

إذن فهي الحرب

ظهرت كنزي في ستوري على صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وعبرت عن مدى استيائها من فيديو إياد؛ الذي سخر من عدد كبير من البلوجرز، وهي من بينهم.

ودعت كنزي، متابعيها إلى دخول صفحة الموجي وسبه، ونشرت عددا كبيرا من الاستوريهات على إنستجرام تنتقد فيها إياد، ليرد الآخر على تويتر: "أنا صحيت لقيت كنزي مدبولي عاملة عليا بتاع 20 ستوري، وإني بتريق ومعنديش حياء وبتاع، وبتقول للناس عندها تخش تشتمني وتعملي ريبورت، عاوز أطبطب عليها والله".

هنيدي على خط النار

بعد احتدام الخلاف بين الثنائي كنزي والموجي، تدخل الفنان محمد هنيدي في حل هذا الشجار بطريقة كوميدية، حيث غرد: "حملة تبليك إياد الموجي"، وأوضح أنه يمزح معه في تغريدة أخرى، ثم غرد بتويتة أخرى لكنزي مدبولي قال فيها: "خليكي فريش احنا في رحلة، هو نفسه وصحابه اتريقوا عليا وعادي".

واختتم هنيدي: "تعال قريب نعمل حلقة أنا وأنت وصاحبك بتاع سبونج بوب ونتريق على أفلامي".

انتقادات شديدة للثنائي كنزي والموجي

انتقد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، خناقة كنزي مدبولي واياد الموجي، ووصفوها بأنها أداة للحصول على مزيد من المشاهدات والانتباه، وهو الهدف الأساسي من وراء إنشاء محتواهم.

وأضاف المتابعون: يجب أن يكون هدفهم الرئيسي هو تقديم محتوى مفيد وجودة عالية لجمهورهم، ولا داعي للاستسهال بهذا الأسلوب الرخيص.