عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خليكي فريش.. ما علاقة محمد هنيدي بخناقة كنزي مدبولي وإياد الموجي؟

صدى البلد

احتل البلوجرز كنزي مدبولي، وإياد الموجي، صدارة محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، بعد خلافهما، الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يدع الكوميديان محمد هنيدي الفرصة، ودخل على خط الخلافات بينهما، لتشتعل معركة من نوع خاص.

txt

نظام جديد للتأهل لكأس العالم| منتخب مصر أمام فرصة ذهبية.. وهؤلاء هم منافسوه

txt

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بداية الأزمة سخرية الموجي من كنزي

انتقد إياد الموجي، البلوجر كنزي مدبولي خلال فيديو له من الفيديوهات التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يقدم محتوى كوميديا ساخرا، وأثار الفيديو الساخر غضب كنزي مدبولي؛ حيث كان ينتقدها بشكل كوميدي كعادته.

ووصف الموجي، "كنزي" بافتقار محتواها للكوميديا، كما وجه سهام النقد إلى خطيبها، بدعوى عدم إجادته التمثيل من ناحية، ولتصوير والدتها لحظة نومها على الأريكة في مقطع فيديو.

txt

15 يوما إجازة للمصريين في شهر | التفاصيل والمواعيد

txt

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

إذن فهي الحرب

ظهرت كنزي في ستوري على صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وعبرت عن مدى استيائها من فيديو إياد؛ الذي سخر من عدد كبير من البلوجرز، وهي من بينهم.

ودعت كنزي، متابعيها إلى دخول صفحة الموجي وسبه، ونشرت عددا كبيرا من الاستوريهات على إنستجرام تنتقد فيها إياد، ليرد الآخر على تويتر:  "أنا صحيت لقيت كنزي مدبولي عاملة عليا بتاع 20 ستوري، وإني بتريق ومعنديش حياء وبتاع، وبتقول للناس عندها تخش تشتمني وتعملي ريبورت، عاوز أطبطب عليها والله".

txt

أغنية أم استعراض| لماذا سار محمد رمضان بالجمل في شوارع أمريكا؟

txt

حظوظ ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا..الريدز يعتمد على نتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد

هنيدي على خط النار

بعد احتدام الخلاف بين الثنائي كنزي والموجي، تدخل الفنان محمد هنيدي في حل هذا الشجار بطريقة كوميدية، حيث غرد: "حملة تبليك إياد الموجي"، وأوضح أنه يمزح معه في تغريدة أخرى، ثم غرد بتويتة أخرى لكنزي مدبولي قال فيها: "خليكي فريش احنا في رحلة، هو نفسه وصحابه اتريقوا عليا وعادي".

واختتم هنيدي: "تعال قريب نعمل حلقة أنا وأنت وصاحبك بتاع سبونج بوب ونتريق على أفلامي".

txt

تعاون مع هنيدي وتراجع عن الاعتزال قبل موته|من هو الفنان الراحل فهد الحيان؟

txt

تغييرات مجنونة| ملامح تشكيل الأهلي أمام الترجي تفاجئ الجميع

انتقادات شديدة للثنائي كنزي والموجي

انتقد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، خناقة كنزي مدبولي واياد الموجي، ووصفوها بأنها أداة للحصول  على مزيد من المشاهدات والانتباه، وهو الهدف الأساسي من وراء إنشاء محتواهم.

وأضاف المتابعون: يجب أن يكون هدفهم الرئيسي هو تقديم محتوى مفيد وجودة عالية لجمهورهم، ولا داعي للاستسهال بهذا الأسلوب الرخيص.

خليكي فريش احنا في رحلة محمد هنيدي كنزي مدبولي إياد الموجي سخرية الموجي حملة تبليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

ترشيحاتنا

ميدو يجدد اعتذاره لوزير الشباب والرياضة السابق

جومانا مراد: لست بحاجة لثنائية لأثبت نجاحي واسمي لوحده شباك تذاكر.. فيديو

بحضور صناع السينما.. ختام الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي

تحالف القوى السياسية في السودان: ندعو الجانبين المتحاربين إلى احترام الهدنة

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

هل تجوز الأضحية بغير الأنعام مثل الطيور؟.. آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليكي فريش.. ما علاقة محمد هنيدي بخناقة كنزي مدبولي وإياد الموجي؟

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ