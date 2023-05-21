تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

اعتاد الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله، ليفتح مجالا واسعا لانتقاده من قبل الجمهور والفنانين على حد سواء، حيث ظهر رمضان في صورة له من طائرته الخاصة وبجواره "رزم" دولارات، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواصل محمد رمضان استفزازه الدائم للجمهور، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتاد الفنان خالد سرحان السخرية من زميله، ليصنع حالة من البهجة على السوشيال ميديا.

كلاكيت تاني مرة.. سرحان يسخر من نمبر وان

خرج الفنان خالد سرحان، علي جمهوره بسخرية على الفنان محمد رمضان، بطريقة كوميدية كعادته في الآونة الأخيرة.

ونشر خالد سرحان، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له وهو يجلس داخل سيارة أجرة متهالكة، وبجواره 24 جنيها ملقاة علي الكرسي بجواره، للرد بالسخرية على الفنان محمد رمضان، بعد نشر صورة له داخل طائرة خاصةً وبجواره آلاف الدولارات علي الكرسي المجاور له في الطائرة.

مُحدث نعمة

قبل عام، نشر الفنان محمد رمضان، صورة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وهو يغسل أسنانه بمعجون أسنان مصنوع من جزيئات الذهب.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: «صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24»، ليتلقى بعدها الهجوم من متابعيه على السوشيال ميديا، واصفين إياه بـ «مُحدث النعمة».

تخصص سخرية من رمضان

فور نشر صورة معجون رمضان، سخر الفنان خالد سرحان من الفنان محمد رمضان من خلال نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر صورة بمعجون الأسنان وكتب تعليقًا قائلا: «المعجون بتاعي بـ (24 جنيه) ولسه فاضل فيه عضة».