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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطفت عقل مكرم ابن الحاج متولي| أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

أين اختفت الجميلة
أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

إيمان سمير .. مهجة ابنة الدجالة صباح "عايدة رياض" في مسلسل الحاج متولي، التي احبها ابنه مكرم وأراد أن يتزوجها، وبادلته الحب طمعا في ثروة والده، ولمع نجمها في المسلسل، لتقدم بعدها مسلسل "ديدي ودوللي" مع معالي زايد.

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عودة بعد اختفاء سنوات

عادت إيمان سمير للأضواء مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث تغير شكلها تماما، وأصبحت مختلفة تماما عن الشكل الذي ظهرت به وقتما قدمها المخرج محمد النقلي في شخصية مهجة.

أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

عشقت إيمان سمير الفن بكل أنواعه منذ الصغر، وكانت تقلد النجوم والنجمات الكبار في صغرها، واستمر هذا العشق في كل مراحل الدراسة حتى تأكد اهلها من موهبتها، وزادت رغبتها في أن تصبح ممثلة عندما تكبر.

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مشوار إيمان سمير مع عالم الفن

جاءت أول فرصة للممثلة الشابة، من خلال المخرج محمد النقلي الذي رشحها للمشاركة في “عائلة الحاج متولي” أمام النجم الراحل نور الشريف، وأدت دور “مهجة” ابنة الفنانة عايدة رياض التي تلعب على ابن الحاج متولى احمد الدمرداش وتجعله يقرر الزواج منها حتى تفوز هي وعائلتها بنصيب من ثروة الحاج متولي.

أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

ولفت هذا الدور الانتباه بشدة للفتاة، وحصلت على عدة عروض بعده منها مسلسل “ديدي ودوللى” مع معالي زايد وهالة صدقي إخراج محسن فكري، لكن ظروفاً خاصة جدا أبعدتها عن الفن لبضع سنوات.

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أعمال شاركت فيها الفنانة إيمان سمير

بعد فترة من تقديمها مسلسل الحاج متولي، شاركت إيمان سمير في عدد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل أزمة سكر عام 2010، وكانت إحدى بنات الفنان أحمد خليل، وتتعامل مع أحمد عيد "سكر" بجفاء شديد.

أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

في نفس العام شاركت إيمان في مسلسل احلام كوابيس 2010، وفي العام التالي قدمت بنات شقية 2011، ومسلسل ورد و شوق 2012، ثم مسلسل طيري يا طيارة 2012، وديدي ودوللي مع معالي زايد وهالة صدقي.

خطفت عقل مكرم ابن الحاج متولي أين اختفت الجميلة مهجة إيمان سمير ابنة الدجالة صباح

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