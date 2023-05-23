عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

صدى البلد

يمر نادي الزمالك حاليا بالعديد من الأزمات التي ضربت الفريق، بداية من سوء النتائج، والتي كان آخرها أمس بالتعادل مع الداخلية بنتيجة 1-1، بعدما كان الفوز في متناول الفارس الأبيض، مرورا بأزمة أثيرت خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق بسبب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، والذي ترددت أنباء عن رحيله لتدريب نادي مونتيري المكسيكي وهو ما أكده المدرب بأن هناك عروضا بالفعل، لكنه سعيد بالتواجد بالقلعة البيضاء.

txt

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

txt

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

أزمات الزمالك

تصدرت مشكلة رحيل أوسوريو إلى جانب اللاعبين الراحلين في الموسم المقبل أزمات النادي، خاصة في ظل محاولة إعادة ترتيب البيت الأبيض.

وتطالب بعض الأصوات في مجلس الإدارة، برحيل المدير الفني بعد المستوى الذي ظهر به الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية، مما أربك الحسابات، خاصة أنه في حالة رحيل أوسوريو سيكون على المدير الفني للجديد اختيار الصفقات.

txt

تُباع وتُشترى ولها زبونها.. عملة قديمة تساوي مليون جنيه| دور عليها في بيتك

txt

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

الشرط الجزائي "فيلم رعب" للزمالك

يمتلك أوسوريو في عقده شرطا جزائيا كبيرا، ومع الأزمة المالية الحالية التي تضرب الفريق وعدم تقاضي اللاعبين لمستحقاتهم لمدة 4 شهور، هناك تخوف كبير من المسئولين بفسخ تعاقده، خاصة أن الفريق ليس في حالة تسمح له بالدخول في قضايا تعويضات أخرى بعد قضية اتشيمبونج وقضية ساسي الأخيرة، وبات الزمالك مرغما على دفع مبالغ مالية للاعبين.

ويعد هذا السبب إجبارا للبيت الأبيض على الإبقاء على أوسوريو، لكن هناك بعد المحاولات التي تتم الآن لرحيل الكولومبي مع صرف جزء بسيط من الشرط الجزائي.

txt

خطفت عقل مكرم ابن الحاج متولي| أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

txt

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

3 بدلاء معتادين لتدريب الزمالك

بدأت اللجنة الفنية في نادي الزمالك في فتح خطوط مفاوضات مع مدربين من أبناء النادي لتولي مسئولية قيادة القلعة البيضاء فيما تبقى من الموسم.

وتم فتح خطوط للتواصل مع خالد جلال، الذي قاد الفريق في وقت سابق وحقق معه بطولة كأس مصر، وبالطبع المدرب المؤقت المفضل للنادي هو محمد صلاح، ويبدو أن هناك تفكيرا في طارق يحيى عضو اللجنة الفنية، ليتم التفكير به كبديل حتى نهاية الموسم، خاصة أنه قاد الزمالك من قبل 3 فترات كمدرب مؤقت للزمالك.

كما أن دائرة الترشيحات ضمت ايضاً ايهاب جلال، وابتعد مؤمن سليمان بشكل كبير، خاصة أن اموره مستقرة مع فريقه الجديد "القوة الجوية"، الذي تولى مهمة تدريبه الشهر الماضي.

txt

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

txt

خليكي فريش.. ما علاقة محمد هنيدي بخناقة كنزي مدبولي وإياد الموجي؟

صداع الراحلين

يمثل ملف الراحلين، خاصة وانا هناك صفقات قد تم التعاقد معها بداية الموسم تصدرت مشهد المغادرين في فترة الانتقالات الصيفية المقبل، وعلى رأسهم المهاجم البنيني سامسون اكينولا، والذي كلف الزمالك حوالي 1.2 مليون دولار ولم يسجل سوى هدف واحد.

عمرو السيسي، هو الآخر خيب التوقعات ولم يعوض طارق حامد، وايضا احمد بلحاج الذي تم الاتفاق بين المسؤولين على عدم تجديد إعارته بسبب ضعف مستواه الفني، مع تجميد موقف عمر جابر حتى نهاية الموسم .

الزمالك على صفيح ساخن مدرب مصري المهددون بالرحيل نادي الزمالك سوء النتائج الفارس الأبيض كارلوس أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

ترشيحاتنا

الخميس.. مرتضى منصور يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الزمالك

وكالة بترا الأردنية تبرز تصدر القاهرة قائمة أفضل عواصم إفريقيا "ذكاء" للعام 2023

أحمد موسى: يجب التواصل مع الحبتور للاستفادة من أفكاره الاستثمارية في مصر

عضو اتحاد الصناعات: أطالب بإسقاط أية مديونيات للضرائب أو التأمينات على المنشآت المتوقفة

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

خبراء يحذرون من راوتر الإنترنت .. احمي نفسك من الاختراق بهذه الخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته بأسابيع.. خطيبة مصطفى درويش تنشر صورا جديدة لهما

الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

فيديو

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ