الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

يمر نادي الزمالك حاليا بالعديد من الأزمات التي ضربت الفريق، بداية من سوء النتائج، والتي كان آخرها أمس بالتعادل مع الداخلية بنتيجة 1-1، بعدما كان الفوز في متناول الفارس الأبيض، مرورا بأزمة أثيرت خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق بسبب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، والذي ترددت أنباء عن رحيله لتدريب نادي مونتيري المكسيكي وهو ما أكده المدرب بأن هناك عروضا بالفعل، لكنه سعيد بالتواجد بالقلعة البيضاء.

أزمات الزمالك

تصدرت مشكلة رحيل أوسوريو إلى جانب اللاعبين الراحلين في الموسم المقبل أزمات النادي، خاصة في ظل محاولة إعادة ترتيب البيت الأبيض.

وتطالب بعض الأصوات في مجلس الإدارة، برحيل المدير الفني بعد المستوى الذي ظهر به الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية، مما أربك الحسابات، خاصة أنه في حالة رحيل أوسوريو سيكون على المدير الفني للجديد اختيار الصفقات.

الشرط الجزائي "فيلم رعب" للزمالك

يمتلك أوسوريو في عقده شرطا جزائيا كبيرا، ومع الأزمة المالية الحالية التي تضرب الفريق وعدم تقاضي اللاعبين لمستحقاتهم لمدة 4 شهور، هناك تخوف كبير من المسئولين بفسخ تعاقده، خاصة أن الفريق ليس في حالة تسمح له بالدخول في قضايا تعويضات أخرى بعد قضية اتشيمبونج وقضية ساسي الأخيرة، وبات الزمالك مرغما على دفع مبالغ مالية للاعبين.

ويعد هذا السبب إجبارا للبيت الأبيض على الإبقاء على أوسوريو، لكن هناك بعد المحاولات التي تتم الآن لرحيل الكولومبي مع صرف جزء بسيط من الشرط الجزائي.

3 بدلاء معتادين لتدريب الزمالك

بدأت اللجنة الفنية في نادي الزمالك في فتح خطوط مفاوضات مع مدربين من أبناء النادي لتولي مسئولية قيادة القلعة البيضاء فيما تبقى من الموسم.

وتم فتح خطوط للتواصل مع خالد جلال، الذي قاد الفريق في وقت سابق وحقق معه بطولة كأس مصر، وبالطبع المدرب المؤقت المفضل للنادي هو محمد صلاح، ويبدو أن هناك تفكيرا في طارق يحيى عضو اللجنة الفنية، ليتم التفكير به كبديل حتى نهاية الموسم، خاصة أنه قاد الزمالك من قبل 3 فترات كمدرب مؤقت للزمالك.

كما أن دائرة الترشيحات ضمت ايضاً ايهاب جلال، وابتعد مؤمن سليمان بشكل كبير، خاصة أن اموره مستقرة مع فريقه الجديد "القوة الجوية"، الذي تولى مهمة تدريبه الشهر الماضي.

صداع الراحلين

يمثل ملف الراحلين، خاصة وانا هناك صفقات قد تم التعاقد معها بداية الموسم تصدرت مشهد المغادرين في فترة الانتقالات الصيفية المقبل، وعلى رأسهم المهاجم البنيني سامسون اكينولا، والذي كلف الزمالك حوالي 1.2 مليون دولار ولم يسجل سوى هدف واحد.

عمرو السيسي، هو الآخر خيب التوقعات ولم يعوض طارق حامد، وايضا احمد بلحاج الذي تم الاتفاق بين المسؤولين على عدم تجديد إعارته بسبب ضعف مستواه الفني، مع تجميد موقف عمر جابر حتى نهاية الموسم .