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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

صدى البلد

رفض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العرض المقدم من مسؤولي النادي من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقد الحارس ينتهي مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نفس الأمر تكرر مع أحمد سيد زيزو، الذي ربما يفاجئ الجميع بقرار الرحيل، وهو القرار الذي اتخذه اللاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

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رفض محمد صبحي تجديد عقده

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الاول رفض العرض الأول المقدم له من جانب نادي الزمالك، حيث تقدم نادي الزمالك بعرض بقيمة 6 ملايين جنيه، إلا أن حارس مرمى الفارس الأبيض رفض هذا العرض، وطلب الحصول على قيمة أكبر، خاصة وأنه الحارس الأول للفريق في الوقت الحالي.

وحصل علي وعد من جانب نادي الزمالك بتعديل عقده أثناء عودته من نادي فاركو إلى نادي الزمالك، إلا أن النادي لم يفعل هذا الأمر بصورة نهائية خلال الفترة الماضية، خاصة أن محمد عواد كان هو الحارس الأول، قبل أن يتمسك صبحي بالفرصة التي أتيحت له رفقة الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

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أزمة زيزو وفتوح

وكشف المصدر، عن عدم وجود نية داخل النادي بالسماح لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تمسك أحمد فتوح الظهير الأيس للأبيض، بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، بعد تلقيه عدة عروض خارجية في الفترة الماضية.

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تجهيز عرض جديد للحارس وزيزو

وذكر المصدر أن نادي الزمالك سيقدم عرضا جديدا لمحمد صبحي بقيمة 9 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، من أجل تمديد عقده مع نادي الزمالك، حيث يرغب النادي في الوصول إلى اتفاق مع حارس الفريق، خاصة وأن هناك عدد من الأندية ترغب في ضمه خلال الفترة المقبلة من نادي الزمالك.

كما أكد المصدر، إن إدارة الأبيض في صدد تقديم عقد جديد لأحمد سيد زيزو، كأحد نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، في ظل تلقي اللعب تكثر من عرض خارجي للرحيل، سواء طفي الولي 

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