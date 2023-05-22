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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

توأم ميلودي
توأم ميلودي

"احنا بنعمل كل حاجة مع بعض يا حمزاوي”، بتلك الكلمات عرفهما الجمهور، التؤام الذي كان يردد هذه الجملة بما تحملها من معني إيحائي، لم يعرف أن الموت سيكسر هذه القاعدة، ولن يفعلا كل شيء مع بعضهما البعض، نورلين ونجلا نور الدين، تؤام ميلودي الشهير، كانت شهرتهما طاغية في ذلك الوقت، إلا أن القدر كان له رأي آخر.

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استغلال نجاح التؤام

ظهرت نورلين، وتؤامها نجلا نور الدين، في إحدى حملات ميلودي، كانتا تؤام متشابه، لا يمكنك التفريق بينهما، وظهرتا كفتيات إعلانات، وعُرفت نورلين وشقيقتها، باسم “توأم ميلودي” بعد الحملة الشهيرة التي قدمتاها للدعاية لقنوات ميلودي.

وظهرت الشقيقتان مع الفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، عام 2010، في مشهد حاول استغلال نجاحهما في الحملة الدعائية، وهو مشهد “سخيف، في الجمع بين الشقيقتين معا في سرير واحد، المشهد تصويريا ربما لن يثير الغريزة، لكن وصفه الجمهور ب"المقرف".

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العمل في الكليبات

في عام 2013 ظهرتا في فيديو كليب استعراضي لأغنية “الليلة ليلتي”، وهي أغنية من نوع الموسيقى “الهاوس”، ثم أطلقت نورلين مع أختها نجلاء في 2013 مهرجان “إحنا الجامدين”، تماشيا مع فوضى المهرجانات التي ضربت مصر، وكان يتزعمها أوكا وأورتيجا.

في 2014 قدمتا أغنية “كل البنات”، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وعُرض على قناة مزيكا، وإجمالا كانت خطواتهما الفنية متخبطة ومرتبكة، ولا يمكن التعويل على تجربتهما الفنية كثيرا.

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فاجعة الموت تفرق التؤام

في أكتوبر 2017، توفيت الفنانة “نورلين”، بعد يوم من دخولها المستشفى في حالة خطرة، إثر تعرضها لحادث على طريق السويس، وهو نفس الحادث الذي لقيت فيه الفنانة داليا التوني مصرعها، صاحبة الجملة الشهيرة “عندكوا شامبو”، التي تحولت لجملة من مفردات الجمهور المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقتها كتبت “نجلا” عبر صفحتها بموقع “فيس بوك”: “توفت أختى الغالية وتوأم روحي وعمري ونصي التانى، سبتيني لوحدي ليه يا نور، إنتِ النهاردة عروسة الجنة”، ثم اعتذرت لأصدقائها عن عدم استطاعة الأسرة إقامة عزاء لشقيقتها بسبب أزمة صحية حادة، تطورت إلى غيبوبة أصابت والدتهما، ما اضطر نجلا إلى نقل والدتها إلى المستشفي.

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تحويل مسار إلى الراقصة نعيمة

ارتبط التؤام فكريا ونفسيا ببعضهما البعض، وبعد وفاة نور، شعرت نجلا بالضياع النفسي، وكتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، جمل من نوعية: “مخنوقة وتعبانة قوي، مش مرتاحة، مش مبسوطة”، قبل أن تقرر التحول لنعيمة، وتمتهن الرقص الشرقي، وتصبح الراقصة الشرقية نعيمة.

وفي أقل من عامين، تصدرت نعيمة أفيشات الحفلات الخاصة في القاهرة والساحل، وحفلات مع عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، وغيرهم.

بنعمل كل حاجة مع بعض ماتت ببشاعة نورلين ونجلا نور الدين توأم ميلودي محمد رجب محترم إلا ربع

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