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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

صدى البلد

منح تأهل النادي الأهلي، والوداد المغربي، لنهائي دوري أبطال أفريقيا، الأمل للزمالك، بسبب إمكانية مشاركة الأبيض في كأس العالم للأندية، وينظرالاتحاد الدولي إلى التصنيف التراكمي للأندية آخر أربع سنوات، وهناك ثلاث فرص أمام الزمالك للتأهل لمونديال العالم للأندية 2025 .

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الفرصة الأولى لتأهل الزمالك لكأس العالم 2025

الفرصة الأولى للزمالك، تتمثل في حصوله على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة.

ويسعى الزمالك إلى ترتيب أوراقه خلال المباريات المتبقية في الدوري، متمسكا بأمل تحقيق العلامة الكاملة في كافة مبارياته، وتعثر فرق بيراميدز وفيوتشر في الجولات المتبقية، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 52 نقطة من 26 مباراة، بينما فيوتشر في المركز الثالث، برصيد 51 نقطة من 27 مباراة.

ويضمن المركز الثاني للزمالك المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، على أن  يحصد نسخة 2024، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية.

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الفرصة الثانية لتأهل الزمالك لمونديال الأندية

تتمثل الفرصة الثانية في تصنيف الزمالك في ترتيب الاتحاد الأفريقي للأندية، حيث يتصدر الأهلي التصنيف، ويأتي من بعده الوداد، وفي المركز الثالث الترجي، ثم صن داونز في المركز الرابع، والرجاء في المركز الخامس، ثم الزمالك في المركز السادس.

يملك الزمالك فرصة ضعيفة حال مشاركته في الكونفدرالية، وحصد اللقب، وانتظار تراجع تصنيف الترجي وصن داونز.

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الفرصة الثالثة لتأهل الزمالك  

الفرصة الثالثة أمام الزمالك تتمثل في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا، لكن من الصعب أن يحسم الزمالك الدوري في المركز الثاني، في ظل الإخفاقات التي يتعرض لها الفريق تحت قيادة مدربه الجديد أوسوريو.

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