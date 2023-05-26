فريق الجيزة لكرة السلة للصم بنات يتأهل لنهائي بطولة الدوري في الإسكندرية

فاز فريق الجيزة لكرة السلة للصم بنات في مواجهته مع فريق بني سويف صباح اليوم الجمعة، بدوري كرة السلة للصم بنات والمقامة حاليا في محافظة الإسكندرية، في مباراة تعد من المباريات الصعبة التي خاضها الفريق أمام منافس قوي بنتيجة 23-30 مما أهله للصعود إلى النهائي ليلعب مع منتخب القاهرة في نهائي مميز، وسوف يتم تحديد موعده لاحقاً. وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأرسل الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة تهانيه إلى الفريق حيث يؤكد مؤازرته لهم ومتابعته الدائمة على مدار الأيام السابقة لنجاحاتهم في تخطي الأدوار وصولاً إلى النهائي .

ووعد الوكيل الفريق بحضور النهائي، وأكد أن الجميع يعلم أنهم بذلوا جهداً كبيراً على مدار التدريبات التي سبقت المباريات وهم بالفعل يستحقون الفوز .

كما أضاف بأن النتيجة النهائية للموسم الثالث أياً ما كانت فهو يقدر مجهودهم ويبارك فوزهم المستحق.

كذلك أكد على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة راعي لكافة الألعاب الرياضية

لا سيما دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة وأنها من الأنشطة التي تحرص الوزارة على دعمها بشكل كامل، كما تسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم.

مضيفاً إن إقامة الدوري تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوى القدرات الخاصة لممارسة الرياضة والاندماج في كافة الأنشطة الرياضية والتى حقق بها «القادرون بإختلاف» نتائج أبهرت العالم و حملت علم مصر عالياً في البطولات المحلية و الدولية .

الجدير بالذكر أن دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير «مكتب قادرون باختلاف» قد شارك به عدد 19 محافظة و حصل فريق الجيزة في النسخة السابقة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية .

تأتي مشاركة فريق الجيزة للصم بنات بتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، ومتابعة وإشراف مروان أحمد عبد المنعم المدير الفني محمد احمد عبد المنعم 'عبد الرحمن احمد عبد الخالق ،ملك محمد ابراهيم ،مني شعبان حسن، من مكتب قادرون بإختلاف من الجيزة “أسراء عبد الحكيم ،أيه رمضان”.

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