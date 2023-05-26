إصابة 5 أشخاص بسبب سقوط لعبة بالملاهي داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية

سقطت إحدى ألعاب الملاهي، داخل مول جرين بلازا الشهير شرقي محافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابة أشخاص إصابات خفيفية، دون وفيات أو إصابات خطيرة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، حول سقوط أحد الألعاب داخل منطقة الألعاب بالمول.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تم فرض كردون أمني حول المكان، وكشفت المعاينة الأولية إصابة ٥ أشخاص دون حدوث وفيات أو إصابات خطيرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.