الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم.. بث مباشر

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم السبت آخر أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق من محافظة القليوبية لمتابعة الأسعار بشكل يومي.

وقال محمد السيد صاحب أحد محلات الخضراوات والفواكه ، إن الأسعار تتغير بشكل يومي ولكنها مناسبة للشراء، كما أن تغير الفصول المناخية له عامل بسبب تغير الشتلات.

ونوه البائع ، أن سعر الفلفل الاخضر 10 جنيها للكيلو والبطاطس 7.5 جنيه والطماطم 5 جنيهات، والباذنجان 6جنيات للكيلو والكوسة 8 جنيها والخيار والجزر ٨ جنيات والبصل 15.

وجاءت أسعار الفواكه الصيفية البرتقال 5 جنيهات للكيلو وجوافة 12.5 والموز 12 جنيهات والتفاح 30 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.