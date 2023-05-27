طالبات الدبلومات الفنية بالفيوم: امتحان للغة العربية كام صعب.. شاهد

أعرب طلاب وطالبات الدبلومات الفنية فى امتحانات الدبلوم ، خاصة فى مادة اللغة العربية ، مؤكدين أنه كان هناك صعوبة فى النحو والوقت كان كافيا لحل جميع أسئلة الامتحانات، مضيفين أنهم تضرروا من قيام بعض المراقبين فى اللجان بجمع أوراق الاجابات قبل انتهاء الوقت الأصلي والمحدد للامتحان .

وتقول مريم احمد : امتحان اللغة العربية كان سهلا لكن الاعراب فى النحو كان بعض التكات والوقت كان مناسبا ، لحل جميع أسئلة أمتحان اللغة العربية .

وتضيف ملك احمد طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات ، أمتحان اللغة العربية كان صعبا فى النحو والبلاغة والوقت كان مناسبا ، لكن المراقبين سحبوا منا أوراق الإجابة مبكرا قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان .

وتقول : أسماء سعيد طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية بالفيوم : امتحان اللغة العربية كان سهلا ولا توجد به أى تكات باستثناء شكاوى بعض الطالبات من النحو والبلاغة .

وتقول سهيلة محمد محمود العربي طالبة بالمدرسة الثانية الفنية للبنات بمدينة الفيوم لم يكن سهلا بالدرجة المعروفة لكن النحو كان صعبا بعض التكات بجانب البلاغة أيضا .

وأدى اليوم 36417 طالب وطالبة امتحان الدبلومات الفنية بالفيوم بمحافظة الفيوم فى اللغة العربية والتربية الدينية ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم ، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وبلغ عدد اللجان 90 لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( 38 ) لجنة صناعي نظام ٣ سنوات – (2) لجان صناعي إعداد مهني - لجنة واحدة صناعي نظام ٥ سنوات - (31) لجنة تجارى نظام ٣ سنوات - لجنة واحدة تجارى نظام ٥ سنوات – (2لجنة فندقي )نظام 3سنوات ونظام 5 سنوات – (8) لجان زراعي نظام ٣سنوات – (4) لجان زراعي إعداد مهني - لجنة واحدة تعليم مزدوج سكرتارية طبية وفني إداري – (2) لجان تعليم وتدريب مزدوج صناعي)

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (27) استراحة مخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

وشددت الدكتورة أمانى قرني، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش

وكذلك ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر،

كما أشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات النظرية، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

واضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

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