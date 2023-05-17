غرفة عمليات تعليم الفيوم لم تتلق أي بلاغات في امتحان الهندسة اليوم

أعلنت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات بالمراكز، لم تتلق أى بلاغات أو إخطارات اليوم، الأربعاء، فى امتحانات الشهادة الإعدادية للقسم الثانى 2022 / 2023، فى امتحان مادة الهندسة الذى تم اليوم، الأربعاء، فى سهولة ويسر.

وقالت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالبا وطالبة، موزعين على 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي 72 طالبا، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.

وأضافت أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، بالالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان، ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بتأمين الامتحانات، وكذا التأكيد على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باستخدام التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية، انطلقت يوم السبت 13 مايو، بمادة اللغة العربية، وتختتم يوم الخميس المقبل 18 مايو بامتحان مادة العلوم.

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