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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعلن انضمامه لـ"الغرافة"

فرجاني ساسي يفجر مفاجأة مدوية عن أزمة الـ650 ألف دولار مع الزمالك

اللاعب الدولي فرجاني
اللاعب الدولي فرجاني ساسي

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد كيوان، كواليس حصرية حول انضمام فرجاني ساسي للغرافة القطري ، وأسباب تواجده في مصر، وكيف تنتهي أزمة المستحقات المتأخرة مع نادي الزمالك.

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وصل إلى مصر.. حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك مرة أخرى

وقال الإعلامي الرياضي، أحمد كيوان، خلال برنامجه "أخبار ONTime"، إنه تربطه علاقة كبيرة بالنجم التونسي فرجاني ساسي، وكان واحدا من أسباب انضمامه للنادي الزمالك، موضحًا:" قبل قدوم فرجاني للزمالك أخذ رأئي ودعمته كثيرًا للتواجد في مصر,, فبعيدًا عن الملعب هو صاحبي وأخويا، وداخل الملعب لاعب كبير",

وواصل "كيوان"، :"فرجاني أكد لي عن سعادته بتواجده في القاهرة، ولكن عن مستقبله في قطر، فقد وقع رسميًا لنادي الغرافة، وسيبدأ معهم فترة الإعداد القادمة".


وعن علاقة فرجاني بنادي الزمالك، قال إن التونسي أبلغه أنه على تواصل مستمر مع مسئولي الزمالك، حيث أن فترة تواجده بالنادي الأبيض لا تنسى، وتربطه علاقات جيدة، ولكن عودته للزمالك "شبه محسومة" فقد استقر في قطر.

 

فرجاني ساسي 

 

وعن مستحقات فرجاني، قال :" فرجاني أخبرني أنه تحدث لمسئولي الزمالك وله 650 ألف دولار ، ومستعد للتنازل عن جزء منهم، ولكن المسئولين الحاليين، عرضوا 300 ألف دولار، والتنازل عن 350 الف دولار، ولكن أؤكد أنني مستعد للتنازل عن 200 ألف دولار.. وأفكر في الموضوع".

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