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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس يطالب الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية بالعمل معا من أجل استقرار السودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

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الرئيس السيسي: نثمن الجهود الإفريقية لحل الأزمة السودانية

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صلاح حليمة يعلق على كلمة الرئيس السيسي بقمة مجلس السلم والأمن الإفريقي


وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير، لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي لمناقشة تطورات الأوضاع فى دولة السودان الشقيق.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس،: "اجتماعنا اليوم، يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن". 

الرئيس السيسي الأمم المتحدة الشركاء الدوليين أمين عام جامعة الدول العربية السلم والأمن الأفريقي الرئيس يورى موسيفيني قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي

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