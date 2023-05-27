الرئيس : مصر الأكثر تأثرا بأزمة السودان والأشد حرصًا على إنهائها بأسرع وقت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت.

مشيرا إلى أن مصر اضطلعت بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها، إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار.

وأوضح الرئيس السيسي، أن النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول؛وتؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة، لكن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب.