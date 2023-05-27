عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس : مصر الأكثر تأثرا بأزمة السودان والأشد حرصًا على إنهائها بأسرع وقت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت.

مشيرا إلى أن مصر اضطلعت بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان  من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها، إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار.

وأوضح الرئيس السيسي، أن النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول؛وتؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة، لكن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب.

الأزمة السودانية الأمن والاستقرار التدخلات الخارجية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس حزب الجيل يقترح أن زيادة أعضاء مجلس النواب لـ600 برلماني

مرات أب ومصحة كلمة السر | عودة مهندس للحياة بعد دمار نفسي

العراق تعلن حرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

السيسي: إستقرار السودان له نتائج إيجابية على كل الأطراف الإقليمية.. فيديو

الرئيس : مصر الأكثر تأثرا بأزمة السودان والأشد حرصًا على إنهائها بأسرع وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

جوري بكر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

ابتعد عنهم فورا| تناول هذه الأطعمة يزيد خطر الإصابة بـ السكري

بتدخل البيوت .. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية القوية

فيديو

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ