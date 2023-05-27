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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع المرأة من الوصاية المالية على ابنها

أحمد ترك
أحمد ترك

أكد الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، أن  قانون الأحوال الشخصية منبثق من الشريعة الإسلامية وفق نصوص الدستور .

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وقال  أحمد ترك في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قانون الوصاية  كان قانون جيد في وقته إصداره،  وفقرات القانون كانت دقيقة كي لا يتم التلاعب بمال  الطفل الصغير".

 

وأكمل:"  من الطبيعي أن يتم ترميم وتعديل قانون الوصاية وهذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ".

 

ولفت أحمد ترك :"  عند الحديث عن تفاصيل قوانين الولاية لا نقترب من الأحكام الشرعية الثابتة قطعية الدلالة والثبوت".

 

وتابع أحمد ترك:" نتحدث في أقوال فقهاء ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع المرأة من أن تحصل على الوصاية المالية على ابنها ".

أزهري الشريعة الشريعة الإسلامية الوصاية اخبار التوك شو

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