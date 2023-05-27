تنسيقية الأحزاب : عقدنا ورش عمل حول تعديل قانون الوصاية

أكدت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن التنسيقية عملت على قانون الوصاية على المال حتى من قبل عرض مسلسل تحت الوصاية.

وقالت إيمان طلعت في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التنسيقية قدمت مقترحا لتعديل قانون الوصاية في مجلس النواب ".

وأضافت :" عقدنا جلسات وورشات عملت حول قانون الوصاية وفلسفة تعديل القانون قائمة على حفظ مال الصغير واستثماره ".

وتابعت إيمان طلعت:" فلسفة تعديل قانون الوصاية قائمة على كيفية استثمار أموال القاصر لحين بلوغ القاصر سن الرشد وتكون قيمة الأموال مناسبة لتوقيت بلوغ القاصر سن الرشد ".

وأكملت عضو التنسيقية:" تنسيقية الأحزاب قدمت فكرة من خلال إصدار شهادات بنكية صادرة من البنك المركزي لاستثمار أموال الصغير وتكون وفق عدة ضوابط لحفظ مال الصغير".