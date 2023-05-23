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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو حزب مستقبل وطن: الحوار الوطني تناول الوصاية على المال..ومطالبات بتدشين صندوق|فيديو

الدكتور علي بدر
الدكتور علي بدر عضو حزب مستقبل وطن

قال الدكتور علي بدر عضو حزب مستقبل وطن، إنه كان من المتحدثين في لجنة الوصاية على المال، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل إشكالية موجودة في المجتمع المصري فيما يتعلق بأموال القاصر.

وأضاف "بدر" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "معظم الجلسة دارت حول انتقال الوصاية على المال من الأب إلى جد الأب في حالة وفاة الأب، هذا الأمر فيه معاناة كبيرة جدا من جانب الأم على مستوى إدارة أموال القاصر".

وتابع: "كان هناك مطالبات كبيرة جدا بأن يتم في المشروع الجديد انتقال الوصايا بعد وفاة الأب إلى الأم مباشرة، وكان هناك مطالبات حول إنشاء صندوق استثمار أموال القاصر، حيث يتم إيداع أموال القاصر في النيابة الحسبية ويتم صرفها للقاصر عند بلوغ سن الرشد وهو 21 سنة، وبالتالي لا تكون قيمة المبالغ المالية متناسبة مع التطور الحادث عبر مرور الزمن".

وأكد: "كان هناك مطالبات بإنشاء صندوق يتم الإشراف عليه من قبل الجهات المعنية لاستثمار أموال القاصر، وكان هناك مطالبات بتيسير الإجراءات للتقدم في طلب بعض المبالغ المالية إذا تعرضت الأسرة لأي مشكلات مثل الحوادث والعمليات الجراحية".
 

 

 

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