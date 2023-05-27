أحمد موسى يوجّه رسالة لـ نواب البرلمان بشأن مناقشة قانون ضريبة الدمغة|فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على مناقشة مجلس النواب لقانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الدولة والمسارح والملاهي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في مصر لم يعد هناك طبقة متوسطة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: " كفاية زيادات في الأسعار وكفاية ضغط على المواطن.. المواطن مش قادر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أناشد أعضاء مجلس النواب أمامكم مسؤولية تاريخية في جلسة مناقشة قانون ضريبة الدمغة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى منفعلاً: "لازم أحافظ على القاعدة العريضة من الشعب المصري، وكفاية بحث عن جيب المواطن، والمواطن أصبح وسيلة لتوفير الأموال.. يا جماعة ابحثوا عن أشياء لزيادة الإيرادات بعيدًا عن المواطن المصري".