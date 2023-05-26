وزير المالية: زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. تفاصيل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “أرحب كوزير المالية بأى موارد أخري تزود موارد الدولة.. ودائما يكون هناك حرص فى الموارد الأخري التي يكون لها أثر تضخم، خاصة أننا فى ظروف يوجد بها تضخم”.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن الضريبة على الدخل ستزيد للأشخاص التي دخلها أكثر من مليون جنيه فى العام وتقدر بـ 25% إلى 27.5%، موضحا: “القانون محطوط أكثر من مليون.. ولكن فى الحسبة هتبدأ مع الـ 1.1 مليون، وتكون الزيادة تقدر 2.5% ”.

وتابع وزير المالية: “فى مقابل رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50%.. فيستطيع الاستفادة به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة”.