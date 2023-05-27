برلماني: القائمة النسبية تتسبب في مشاكل داخل الأحزاب

‏قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن كلنا نفكر كيف يكون للأحزاب تواجد في الشارع السياسي ويكون لها نواب ممثلة في البرلمان، مؤكدا أن هناك نظامين في الانتخابات القائمة النسبية والقائمة المغلقة والفردي ونحن نفكر في نظام انتخابي يليق بالظروف الحالية.

‏وتابع تيسير مطر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ملامح مشروع قانون الانتخابات، أولا زيادة عدد النواب في المجلسين ونحن نقترح حوالي 745 نائب في مجلس النواب وحوالي 400 في مجلس الشيوخ ونترك هذا الأمر للمشرع لأن لها حسابات مرتبطة بعدد السكان ولن يكون لدينا المعلومات الكافية عن الأمر.

القوائم النسبية

وأضاف ثانيا زيادة القطاعات ونحن لدينا أربعة قطاعات موجودين في المرة السابقة وعندما يزيد عدد القطاعات ستقل عدد المحافظات والدائرة ستصبح صغيرة وفي هذه الحالة الأحزاب سيكون لها تواجد بشكل اكبر على أرض الواقع وبالتالي نكون زودنا عدد الأحزاب الموجودة في القائمة المغلقة المطلقة، متابعا أن القوائم النسبية ستتسبب في مشاكل داخل الأحزاب.