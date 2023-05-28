علي جمعة: الجماعة الإرهابية صرفت مليارات لتشويش الدين وذهبت هباءً

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن زيارته إلى ماليزيا كانت موفقة والشعب الماليزي مرتبط وجدانيا بالأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الشعب الماليزي استطاع الإفاقة من تشويش الجماعات الإرهابية.

وأضاف علي جمعة، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك تشويش صُرف عليه مليارات من قبل الجماعات الإرهابية وذهبت الأموال هباء، ولم تحقق الغرض منها، قائلا: "رجع كل الأعداد الغفيرة لفطرتهم وماليزيا بما فيهم القيادة أفاقوا على أن التيارات الإرهابية كذبة شديدة الحبكة تشوش على الناس أمر دينهم ودنياهم".

تأثير الجماعات الإرهابية ضئيل

وتابع علي جمعة: "تأثير الجماعات الإرهابية ضئيل ومصر أثبتت نجاح كبير في صد هذه الهجمات غير المبررة والمسعورة".

