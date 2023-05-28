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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نوع من الفيروسات وراء صحة أكثر من معمر في دول العالم.. اعرف القصة؟

صدى البلد

بجانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يعد المثير للدهشة إلى أنه يمكن لبعض أنواع من البكتيريا والفيروسات الحميدة لدى المعمرين أن تطيلب عمر مثلما اكتشفت إحدى الدراسات التي قد تم  تطبيقها على بعض المعمرين باليابان وجزيرة سردينيا

وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية و بحسب ما ورد في تقرير نشره خبير التغذية الشهير دكتور مايكل موسلي بناء على دراسة تم القيام بها على معمرين من اليابان  ممن تجاوزا  100 عام أو أكثر، وبعدما تم افتراض أن طول عمر كلا من سكان اليابان وجزيرة سردينيا قد يتعلق بالطعام ألا أن المثير للدهشة  أن سر التمتع بالصحة حتى تلك العمر هو وجود فيروسات جيدة في الأمعاء وقد تم الربط  بين ميكروبيومات أمعاء المشاركين وطول أعمارهم وذلك بعدما تم فحص بعض عينات البراز التي تم جمعها من حوالي 200 من المعمرين من هاتين المنطقتين.

ويشير موسلي  أن الدراسة توصلت أنه بالمقارنة بمن هم في الستينيات من العمر، كان لدى المعمرين ممن شملتهم الدراسة مجموعة أكبر من البكتيريا  و الفيروسات "الجيدة".

نظام غذائى نظام غذائى صحى الفيروسات الحميدة عينات البراز

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