لسبب غير متوقع .. مسؤول حكومي يأمر بتجفيف سد

أثارت واقعة غريبة الكثير من الجدل على السوشيال ميديا لتشغل الرأي العام الهندي وذلك بعد أن أمر أحدى المسؤولين الحكوميين والذي يعمل في مفتشية الغذاء، ويدعى راجيش فيشواس بإفراغ سد خركتا في ولاية تشهاتيسغاره وسط البلاد وذلك من المياه وذلك حتى يتمكن من استعادة هاتفه المفقود من نوع سامسونج معللا ذلك بأن هاتفه يحتوي على بعض البيانات الحكومية الحساسة التي يجب استرجاعها.

وقد أعلن راجيش فيشواس أن هاتفه قد سقط أثناء التقاط صورة سيلفي، وفق وسائل إعلام محلية و استغرق إفراغ السد 3 أيام من المياه المخزنة داخله، وجد فيشواس، أن هاتفه معطلا ولا يمكن أن يعمل مجدداً بعد أن غمرته المياه لمدة طويلة.

قد نفى فيشواس أنه لم يسيء استغلال منصبه، مؤكدا أن المياه المصرفة كانت من الجزء الفائض في السد.