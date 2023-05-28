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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

صدى البلد

أثارت أم الكثير من الجدل وإعجاب رواد السوشيال ميديا ببوست لها عبر أحد المشاركين بأنه نوع من التربية الإيجابية فأشارت أنها تقوم بالكتابة لابنتها فريدة بعض الجوابات الصغيرة تضعها مع وجبة المدرسة والحضانة . 

أشارت الأم أنها كانت تكتب تلك الرسائل بعدة لغات يومًا باللغة الأنجليزية ويومًا بالعربية وعدة لغات أخرى تقوم بترجمتها من الإنترنت و لتقوم ابنتها بعد ذلك بترجمتها بنفسها .

 

أشارت إلى أنها تقوم بترك رسمة أو فزورة  لتقوم طفلتها بحلها ولتعبر الأم عن حبها  لأبنتها وتزيد الثقة لدى طفلتها. 

وأشارت إلى أن ما زاد من سعادتها أن طفلتها أخبرتها أنهم قاموا باختيارها لتقول كلمة الـ grade graduation  وذلك بما انها نهاية المرحلة الابتدائي وقد قاموا بالطلب منها أن تقوم بكتابة 3 أفكار رئيسية لتتكلم عنهم يوم الحفلة  إلا أن ابنتها قد طلبت من المدير أربعة وقالت له إن الكلمة الرابعة ستكون لوالدتها . 

قد علقت الأم في رسالتها عبر السوشيال ميديا: “صحيح من لم يهذبه الحب يهذبه المزيد من الحب”

 

 

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا “فكرة جميلة والحاجات دي بتفرق مع البنات اوي ”حلوة اوي".. “الطفل بيكبر عنده طاقة حب ورحمة ومودة كبيرة وده بيفرق في نفسيته”

 

وجبة المدرسة التربية الإيجابية اللغة الإنجليزية السوشيال ميديا

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